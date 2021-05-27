Леброн отреагировал на то, что травмированного Уэстбрука обсыпал попкорном фанат НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на ситуацию с разыгрывающим «Вашингтон Уизардс» Расселлом Уэстбруком и болельщиком на арене в Филадельфии, который обсыпал его попкорном с трибуны.



«Все мы, игроки, хотим увидеть того, кто обсыпал Расса попкорном, когда он уходил в раздевалку с травмой! На аренах множество камер, так что не может быть никаких оправданий! Потому что тогда бы положение изменилось. Берегите наших игроков», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».



На уходившего в раздевалку травмированного Уэстбрука сверху посыпал попкорн один из болельщиков. Данный момент вызвал чрезвычайно резкую реакцию у баскетболиста. Болельщик вскоре покинул трибуны за свой поступок.