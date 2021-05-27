Станислав Ерёмин предсказал, победитель какой пары «Финала четырёх» выиграет Евролигу

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин поделился ожиданиями от предстоящего «Финала четырёх» Евролиги.



«Мне кажется, что армейцы сейчас вышли из того кризиса, который у них был в связи с конфликтом Димитриса Итудиса и Майка Джеймса. Если первые игры плей-офф Единой лиги вызывали тревогу, то последние матчи с «Зенитом» показали, что ситуация выправляется. И если восстановятся игроки, которые были больны, то можно надеяться, что ЦСКА на «Финале четырёх» будет в достаточно боевой форме. Это первое. Второе — мне кажется, во внутреннем чемпионате они дожмут УНИКС. Думаю, им это по силам. Если же они проиграют предстоящий матч «Анадолу Эфес», то, конечно, будут большие вопросы по поводу того, как ЦСКА выступил в этом сезоне.



Что касается «Эфеса», то он очень здорово проводит этот сезон. Команда показывает просто великолепную игру. И совсем не случайно они обыграли «Реал». И пусть некоторые матчи получились весьма упорными, было заметно, что у команды есть запас прочности. Многие специалисты называют «Анадолу Эфес» фаворитом. Я тоже считаю, что по той игре, которую демонстрирует «Эфес», он является фаворитом. Но у ЦСКА есть дух победителя, который ковался многими поколениями, в том числе последние годы. Эта команда умеет сражаться. Думаю, этот фактор немного подравнивает шансы соперников. На мой взгляд, шансы примерно равны, но у «Эфеса» они чуть выше, чем у ЦСКА. Это теоретически: посмотрим, что будет на практике. Вообще же «Финал четырёх» — такой турнир, где немало зависит от того, кто будет сильнее в данное время и в данном месте.



Что касается второго полуфинала, то «Барселона» очень здорово провела регулярный чемпионат Евролиги. Однако тревогу у болельщиков команды вызвала трудная серия плей-офф с «Зенитом». Это породило серьёзные вопросы. Получается, что раз «Зенит» так упорно сражался, не обладая таким же составом, слабые места имеет и «Барселона». Мне кажется, накануне игры испанский клуб теоретически имеет преимущества. Хотя «Милан» — боевитая команда. Мое мнение, Этторе Мессина и сам боец, и ему удается делать боевитые команды.



Оба матча жду с большим интересом, потому что должна быть серьёзная борьба. Но, на мой взгляд, победитель турнира будет в паре ЦСКА — «Анадолу Эфес». Не хочу никого обидеть, но у меня такое, может быть, и неправильное, но предчувствие», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».