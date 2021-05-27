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Легенда ЦСКА: если бы пришлось ставить свои деньги, то выбрал бы «Эфес» в Ф4 Евролиги

Легенда ЦСКА: если бы пришлось ставить свои деньги, то выбрал бы «Эфес» в Ф4 Евролиги
Александр Кожевников
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Бывший игрок ЦСКА Джей Ар Холден, работающий ныне главным скаутом «Бруклин Нетс», поделился ожиданиями от 1/2 «Финала четырёх» Евролиги между московским ЦСКА и «Анадолу Эфесом».

«Это определённо будет захватывающий матч. «Эфес» — фаворит в этой паре. В прошлом году команда должна была брать этот титул, но произошедшая пандемия не дала ей возможности претендовать на трофей. Я оказывался в похожей ситуации, когда не смог достичь цели, хотя она была очень близка. И могу сказать, что на «Эфес» будет большое давление.

У этой команды полноценный состав и лучшая задняя линия с Ларкиным и Мицичем. Полуфинал будет сложным. Если бы мне пришлось ставить свои деньги, я бы выбрал «Эфес», но моё сердце говорит, что у ЦСКА много шансов. У них отличный тренер, который хорошо разбирается в таких ситуациях и знает, что нужно делать, чтобы добиться успеха в «Финале четырёх», — цитирует Холдена Gazzetta.gr.

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