Димитрис Итудис сравнил Майка Джеймса с раковой опухолью

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался об уходе защитника Майка Джеймса. Напомним, после конфликта со специалистом игрок был отстранён от матчей команды, а впоследствии перешёл в «Бруклин Нетс».

«Не знаю, уместно ли слово «отпустило», но команда точно задышала по-другому! И это связано не с игроком, который ушёл, а с определёнными условиями, существующими в нынешней ситуации. Я не бог и не претендую на непогрешимость, но когда ситуация имеет тенденцию перерастать в нечто негативное, когда возникает что-то вроде раковой опухоли, вы должны указать на это и найти способ «вылечить» её. Поэтому его решение уйти положительно повлияло на игроков, которые ждали действий от руководства», — приводит слова Итудиса Gazzetta.gr.