В НБА приняли меры в отношении болельщика, обсыпавшего травмированного Уэстбрука попкорном
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У фаната «Филадельфии Сиксерс», который бросил попкорн в уходящего в раздевалку травмированного разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Расселла Уэстбрука, отозвали абонемент, сообщает CBS Sports.
Болельщику запрещено посещать арену «Уэллс Фарго Центр» в Филадельфии на неопределённый срок.
Напомним, Уэстбрук повредил голеностоп во втором матче плей-офф НБА с «Филадельфией» (95:120, 0-2 в серии). Во время ухода в раздевалку баскетболиста обсыпал попкорном один из болельщиков на арене. Расселл очень резко отреагировал на случившееся и попытался наброситься на фаната. Сдержать Уэстбрука удалось с помощью сотрудников «Вашингтона» и службы безопасности арены. После инцидента болельщика заставили покинуть арену.
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