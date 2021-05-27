В НБА приняли меры в отношении болельщика, обсыпавшего травмированного Уэстбрука попкорном

У фаната «Филадельфии Сиксерс», который бросил попкорн в уходящего в раздевалку травмированного разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Расселла Уэстбрука, отозвали абонемент, сообщает CBS Sports.

Болельщику запрещено посещать арену «Уэллс Фарго Центр» в Филадельфии на неопределённый срок.

Напомним, Уэстбрук повредил голеностоп во втором матче плей-офф НБА с «Филадельфией» (95:120, 0-2 в серии). Во время ухода в раздевалку баскетболиста обсыпал попкорном один из болельщиков на арене. Расселл очень резко отреагировал на случившееся и попытался наброситься на фаната. Сдержать Уэстбрука удалось с помощью сотрудников «Вашингтона» и службы безопасности арены. После инцидента болельщика заставили покинуть арену.