Никола Миротич отреагировал на неполучение MVP, несмотря на лучшую эффективность в сезоне

Тяжелый форвард «Барселоны» Никола Миротич высказался о разыгрывающем «Анадолу Эфеса» Василие Мициче, который был признан самым ценным игроком Евролиги в сезоне-2020/2021.
«Моя цель — не стать MVP, а выиграть титул. Поздравить Мицича с получением этой награды было огромной честью. Он провёл отличный сезон. Конечно, было бы здорово выиграть награду MVP, но я приехал не за этим. Я скучаю по командным трофеям. У меня есть дополнительный стимул продолжать помогать команде завоёвывать титул чемпиона Евролиги», — приводит слова Миротича Gazzetta.gr.
Мицич в регуляром чемпионате по эффективности (17,1 бала) занял восьмое место в Евролиге, его команда «Анадолу Эфес» заняла третье место. Миротич (22,0 балла) стал лучшим по эффективности и помог «Барселоне» стать победителем регулярного чемпионата.
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