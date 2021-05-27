«Клипперс» перед сезоном выдали игроку контракт на $ 64 млн. Он сыграл 0 минут в плей-офф
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Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Люк Кеннард, перед сезоном получивший контракт на $ 64 млн, не сыграл ни одной минуты в плей-офф.
«Клипперс» договорились с Кеннардом о продлении соглашения ещё в декабре 2020 года. Таким образом, игрок получает $ 14 млн за сезон. В регулярном чемпионате Кеннард провёл 63 матча, в среднем пребывая на площадке 19,5 минуты, но обе встречи плей-офф с «Даллас Маверикс» он провёл на скамейке.
Напомним, вторая встреча команд в плей-офф завершилась победой «Далласа» со счётом 127:121. «Маверикс» ведут в серии со счётом 2-0.
Третий матч серии между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» пройдёт в Далласе (США) в ночь на субботу, 29 мая. Начало встречи — в 4:30 мск.
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