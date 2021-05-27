«Бруклин» понёс потерю в составе в разгар плей-офф
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Форвард «Бруклин Нетс» Джефф Грин не сможет помочь своей команде в ближайших матчах плей-офф НБА, сообщает журналистка Малика Эндрюс на своей странице в «Твиттере».
34-летний баскетболист выбыл из строя как минимум на 10 дней из-за растяжения подошвенной фасции. Грин получил повреждение во время второго матча серии первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (130:108, 2-0), который состоялся 25 мая. Форвард «Нетс» покинул площадку во второй четверти из-за травмы и больше не возвращался в игру.
В первом матче плей-офф Грин отыграл 26,5 минуты, за которые записал себе в актив 3 очка, 4 подбора и 3 передачи. Во второй игре серии Джефф успел провести на паркете 12 минут и набрал за это время 6 очков.
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