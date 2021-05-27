Димитрис Итудис: остановить «Анадолу Эфес» невозможно

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча «Финала четырёх» Евролиги с «Анадолу Эфес», отметив, что полностью стамбульскую команду остановить невозможно.
«Эфес» — отличная команда. Они здорово сыграны. Вы можете говорить, что мы повторим финал 2019 года, потому что у них тот же тренер, те же игроки, та же философия. Это очевидно. Нам со многим придётся столкнуться. Это не будет что-то одно, и мы будем ориентироваться по каждому эпизоду. Но мы уже не новички. Мы работаем над тем, чтобы преодолевать вызовы. Понятно, «Эфес» здорово бросает всей командой. Они отлично двигают мяч. У них множество созидателей, и выходящих со скамейки, и в стартовом составе.
Важную роль играет Симон при всём уважении к Мицичу и Ларкину. Многие другие могут проявить себя. Могу всех перечислить. Определённо нам нужно что-то предпринять, чтобы им помешать, затруднить жизнь. Или, с другой стороны, если окажется, что мы здорово бросаем и создаём, можем сыграть в атакующий баскетбол. Сейчас мы ещё не знаем. У нас множество планов на игру, мы поработали над ними. Нам много раз приходилось выступать в роли фаворитов. А потом игра решалась за три минуты. Это не значит, что я все наши надежды связываю с удачей. Есть определённые детали, на которые мы обратим внимание. Постараемся сдержать их, но не остановить. Их нельзя остановить», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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