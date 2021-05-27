Кевин Дюрант отреагировал на решение по двум фанатам за оскорбление суперзвёзд НБА

Один из лидеров «Бруклин Нетс», форвард Кевин Дюрант отреагировал на решение клубов НБА, которые нашли ответ на скандальное поведение фанатов в ходе матчей.
«Всё это веселье и игры до тех пор, пока вас не отстранят пожизненно», — написал Дюрант на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в ходе второго матча четвертьфинальной серии плей-офф между «Филадельфией» и Вашингтоном» фанаты неуважительно отнеслись к лидеру «Уизардс» Расселлу Уэстбруку, высыпав на того попкорн. А во время встречи «Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» фанаты последних позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес защитника команды из Джорджии Трэя Янга, а один из болельщиков и вовсе плюнул в баскетболиста.
В итоге и в «Филадельфии», и в «Нью-Йорке» приняли решение запретить нарушителям посещать матчи команд на неопределённый срок.
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