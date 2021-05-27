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Кевин Дюрант отреагировал на решение по двум фанатам за оскорбление суперзвёзд НБА

Кевин Дюрант отреагировал на решение по двум фанатам за оскорбление суперзвёзд НБА
Микаил Гусейнов
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Один из лидеров «Бруклин Нетс», форвард Кевин Дюрант отреагировал на решение клубов НБА, которые нашли ответ на скандальное поведение фанатов в ходе матчей.

«Всё это веселье и игры до тех пор, пока вас не отстранят пожизненно», — написал Дюрант на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в ходе второго матча четвертьфинальной серии плей-офф между «Филадельфией» и Вашингтоном» фанаты неуважительно отнеслись к лидеру «Уизардс» Расселлу Уэстбруку, высыпав на того попкорн. А во время встречи «Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» фанаты последних позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес защитника команды из Джорджии Трэя Янга, а один из болельщиков и вовсе плюнул в баскетболиста.

В итоге и в «Филадельфии», и в «Нью-Йорке» приняли решение запретить нарушителям посещать матчи команд на неопределённый срок.

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