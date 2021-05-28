Владислав Емченко: очень рад, что в первом сезоне играл под руководством Евгения Пашутина

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко поделился впечатлениями от дебюта в команде.

«Очень рад, что в своём первом сезоне я играл под руководством Евгения Юрьевича Пашутина. Все знают, что у него особенное отношение к русским игрокам. В этом году было много молодых, ну и Стас, который тоже ещё молодой, вполне. Так вот, Евгений Юрьевич всегда подсказывает, помогает, даже тем ребятам 2002-2003 года, которые приходили на тренировки.



Когда меня в 17-18 лет подтягивали к тренировкам с основой, то такого не было. Меня просто не замечали на площадке. В этом году тренер помогал мне работать не только физически, а и морально. Настраивал, внушал уверенность в силах, мотивировал. Если хорошо работаешь на тренировках, то всегда получишь возможность проявить себя на игре. Много матчей заканчивал, когда мы играли на равных. Так что своей работой я заслужил доверие тренера. Хочу отметить абсолютно весь тренерский и медицинский штаб, не хочу никого забыть. В «Локо» работают исключительно профессионалы своего дела, каждый из которых вносит вклад в развитие команды и достижение результата», — приводит слова Емченко пресс-служба клуба.