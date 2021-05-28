Эргин Атаман: «Анадолу Эфес» заслужил более лёгкую победу над ЦСКА

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман поделился эмоциями после победы над ЦСКА в «Финале четырёх» Евролиги (89:86).
«Я не до конца доволен, потому что мы совершили те же ошибки. Мы играли в действительно идеальный баскетбол в течение трёх четвертей, а в последней допустили невероятные ошибки. Моё уважение Клайберну. Мы не сумели его остановить, в нападении допускали ошибки и выиграли матч благодаря удаче в конце. Мы заслужили более лёгкую победу. Ещё раз отмечу Клайберна, он сломал нашу защиту. Она работала отлично первые три четверти. Но Клайберн и Хэкетт обыграли нас в лёгкой атаке пик-н-роллом. Ладно, в обороне мы допустили ошибки, но в нападении, особенно после пятого фола Мичича, мы перестали играть. Но будем играть в финале и, надеюсь, что в нём больше не повторим этих ошибок», — приводит слова Атамана сайт Евролиги.
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