В ЦСКА отреагировали на поражение от «Анадолу Эфес» в «Финале четырёх» Евролиги

Баскетболисты ЦСКА Дэниел Хэкетт, Уилл Клайберн и Йоханнес Фойгтманн подвели итог полуфинального матча Евролиги с «Анадолу Эфес» (86:89).

«Никаких оправданий. Мы позволили им играть в свой баскетбол. Мы догоняли их. Мы не навязывали свой стиль игры, и это нам дорого стоило. Это стоило нам отставания 20 очков. Когда вы проигрываете 20 очков, нужно совершить почти чудо, чтобы вернуться в игру, и мы сделали это. У нас был шанс. Клайберн мог реализовать последний бросок. Это наш MVP, наш парень, которому мы доверяем мяч в конце. К сожалению, бросок не залетел, но я всё равно очень горжусь тем, как мы боролись, как мы вернулись в игру, и тем путём, который мы прошли в Евролиге в этом сезоне», — цитирует Хэкетта официальный сайт Евролиги.



«После перерыва мы все боролись усерднее, чем в первой половине. Мы всё ещё совершали некоторые ошибки, но играли усердно. «Эфес» — хорошая команда, всегда сложно вернуться в матчах против них, если допустил такую разницу. В первой половине они получили много открытых бросков, что было нежеланным моментом для нас. Они получили 12-очковое преимущество к перерыву. Всё, что им нужно было, — удержать лидерство. У меня был хороший шанс забить победный бросок, но не попал. У нас определённо был шанс выиграть», — заявил Клайберн.



«Честно говоря, я могу описать, как себя чувствую. Это плохое ощущение. Мне нужно немного разобраться с этим. Очевидно, это не то, что мы хотели. В первой половине мы не могли остановить соперника. После перерыва нашли свою игру в защите. Это работало. В нападении Уилл Клайберн, Габриэль Лундберг и Дэниел Хэкетт тащили нас. К сожалению, нам немного не хватило», — добавил Фойгтманн.