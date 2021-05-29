«Барселона» потеряла лидера

Разыгрывающий «Барселоны» Ник Калатес выбыл из строя концовки полуфинала Евролиги против «Милана» при счёте 78:76 в пользу испанской команды. У баскетболиста растяжение связок голеностопного сустава, сообщает Sportando.
Калатес завершил матч с 17 очками (4 из 4 двухочковых, 2 из 5 трёхочковых, 3 из 3 штрафных), 4 подборами, 6 передачами и 2 блок-шотами. «Барселона» сумела вырвать победу на последней секунде благодаря двухочковому броску атакующего защитника Кори Хиггинса.
В финале Евролиги «Барселона» встретится с турецким «Анадолу Эфес». В матче за третье место сыграют ЦСКА и «Милан». Последние матчи «Финала четырёх» в Кёльне будут сыграны 30 мая. В Евролиге будет новый чемпион, поскольку ЦСКА после поражения от «Анадолу Эфес» (86:89) лишился звания.
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