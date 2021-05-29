«Атланта» обыграла «Нью-Йорк» и вышла вперёд в серии

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся третий матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции между «Атлантой Хоукс» и «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 105:94, благодаря которой они вышли вперёд в серии – 2-1.

Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Деррик Роуз, на счету которого 30 очков, 6 подборов и 5 передач. Форварду Джулиусу Рэндлу удалось оформить дабл-дабл – 14 очков, 11 подборов и 2 передачи.

Самый значительный вклад в победу «Атланты» внёс разыгрывающий Трей Янг, отметившийся дабл-даблом, — 21 очко, 1 подбор и 14 передач. Ещё один дабл-дабл на счету швейцарского центрового Клинта Капела – 13 очков, 12 подборов и 2 передачи.

Следующая встреча между «Атлантой Хоукс» и «Нью-Йорк Никс» пройдёт также в Атланте в воскресенье, 30 мая. Начало матча – 20:00 мск.