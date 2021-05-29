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50 очков Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Бруклин» и одержать первую победу в серии

50 очков Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Бруклин» и одержать первую победу в серии
Максим Лесовой
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Завершился третийматч серии 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 125:119.

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, набравший 50 очков. Маркус Смарт записал в свой актив 21 очко. В составе «Бруклина» самым результативным стал Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 10 передач. Кевин Дюрант набрал 39 очков.

Таким образом, «Бостон» сократил отставание в серии, сделав счёт 1-2. Следующий матч между командами состоится 31 мая, начало 2:00 мск.

Напомним, «Бруклин» по итогам регулярного чемпионата занял второе место, а «Бостон» — седьмое.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
29 мая 2021, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
125 : 119
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 50, Смарт - 23, Томпсон - 19, Фурнье - 17, Лэнгфорд - 6, Уокер - 6, Уильямс - 4, Браун, Корнет, Несмит, Оджелей, Паркер, Притчард, Уильямс, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Бруклин Нетс: Харден - 41, Дюрант - 39, Ирвинг - 16, Харрис - 8, Джонсон - 5, Гриффин - 4, Клэкстон - 4, Браун - 2, James, Грин, Джонсон, Джордан, Динвидди, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Шамет
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