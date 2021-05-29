50 очков Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Бруклин» и одержать первую победу в серии

Завершился третийматч серии 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 125:119.

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, набравший 50 очков. Маркус Смарт записал в свой актив 21 очко. В составе «Бруклина» самым результативным стал Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 10 передач. Кевин Дюрант набрал 39 очков.

Таким образом, «Бостон» сократил отставание в серии, сделав счёт 1-2. Следующий матч между командами состоится 31 мая, начало 2:00 мск.

Напомним, «Бруклин» по итогам регулярного чемпионата занял второе место, а «Бостон» — седьмое.