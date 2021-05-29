Мощный данк звезды ЦСКА и победный бросок «Барселоны» — в топ-5 полуфиналов Евролиги

Пресс-служба Евролиги на официальном канале турнира в YouTube опубликовала пять лучших моментов первых матчей «Финала четырёх», в которых за путёвку в решающую стадию ЦСКА сражался с «Анадолу Эфес», а «Барселона» — с «Миланом».

В топ-5 моментов первых матчей «Финала четырёх» попал эпизод с участием лидер ЦСКА Уиллом Клайберном. В частности в Евролиге выделили мощный данк американца, который он вколотил в кольцо турецкой команды в третьей четверти. Лучшим моментом игрового дня был признан гейм-уиннер в исполнении американского игрока «Барселоны» Кори Хиггинса, чей бросок за 0,5 секунды до окончания четвёртой четверти помог каталонцам одержать победу и пробиться в финал.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.