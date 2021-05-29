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Дрэймонд Грин отреагировал на предложение переманить Кавая Леонарда в «Голден Стэйт»

Дрэймонд Грин отреагировал на предложение переманить Кавая Леонарда в «Голден Стэйт»
Александр Кожевников
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Форвард клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на заявление одного из пользователей «Твиттера», который предложил Грину переманить звезду " Лос-Анджелес Клипперс" Кавая Леонарда к переходу в состав «Уорриорз».

«Надеюсь, ты сейчас на парковке. Зови Кавая», – написал болельщик.

«Я на пляже», – ответил Грин в «Твиттере».

Напомним, Леонард выступает в составе «Лос-Анджелес Клипперс» с 2019 года.

Леонард является двукратным чемпионом НБА — в 2014 году в составе «Сан-Антонио Спёрс», в 2019 — «Торонто Рэпторс». Кавай, которому в июне исполнится 30 лет, за сезон-2020/2021 заработает $ 34,38 млн. В следующем сезоне он имеет опцию продления контракта с «Клипперс» стоимостью $ 36,02 млн.

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