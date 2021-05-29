Дрэймонд Грин отреагировал на предложение переманить Кавая Леонарда в «Голден Стэйт»

Форвард клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на заявление одного из пользователей «Твиттера», который предложил Грину переманить звезду " Лос-Анджелес Клипперс" Кавая Леонарда к переходу в состав «Уорриорз».



«Надеюсь, ты сейчас на парковке. Зови Кавая», – написал болельщик.



«Я на пляже», – ответил Грин в «Твиттере».



Напомним, Леонард выступает в составе «Лос-Анджелес Клипперс» с 2019 года.



Леонард является двукратным чемпионом НБА — в 2014 году в составе «Сан-Антонио Спёрс», в 2019 — «Торонто Рэпторс». Кавай, которому в июне исполнится 30 лет, за сезон-2020/2021 заработает $ 34,38 млн. В следующем сезоне он имеет опцию продления контракта с «Клипперс» стоимостью $ 36,02 млн.