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Умер легендарный 224-сантиметровый игрок НБА

Умер легендарный 224-сантиметровый игрок НБА
Александр Кожевников
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В штате Колорадо (США) скончался легендарный центровой «Юты» и двукратный обладатель награды лучшему защищающемуся игроку НБА Марк Итон, сообщает The Salt Lake Tribune. Экс-баскетболисту было 64 года. Причина смерти Итона не сообщается.

По информации источника, баскетболист поехал кататься на велосипеде и не вернулся домой.

Итон на протяжении 12 сезонов выступал в НБА в составе команды «Юта Джазз». Он стал известен благодаря высокому росту — 224 см и великолепной игре в защите. Итону принадлежат рекорды лиги по среднему количеству блок-шотов за сезон (5,6) и за карьеру (3,5).

Марк Итон один раз принимал участие в Матче звёзд НБА в 1989 году. В сезоне-1995/1996 «Юта» вывела 53-й номер Итона из обращения.

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