Шакил О'Нил назвал четырех лучших скореров в истории НБА

Член Зала славы, прославленный баскетболист Шакил О'Нил, выступающий ныне на ТВ в роли эксперта, опубликовал пост, в котором назвал четырёх лучших скореров в истории НБА по его мнению.



В список вошли Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Коби Брайант.



Не так давно бывшие игроки НБА Гилберт Аренас и Ричард Джефферсон назвали суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим бомбардиром всех времен. Они объяснили это тем, что Леброн находится на третьем месте в лиге по очкам за карьеру, даже несмотря на то, что он ориентирован на результативные передачи партнёрам.



Ранее О’Нил составил собственную команду мечты для «Лос-Анджелес Лейкерс». По словам Шакила, с таким составом «Лейкерс» никогда не проигрывали бы. В неё он включил самого себя, нынешнего лидера команды Леброна Джеймса, форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, легенду НБА Коби Брайанта и разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

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