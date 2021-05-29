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«Милуоки» всухую выиграл серию против «Майами» и первым вышел во второй раунд плей-офф НБА

«Милуоки» всухую выиграл серию против «Майами» и первым вышел во второй раунд плей-офф НБА
Александр Кожевников
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В четвёртом матче плей-офф Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на выезде разгромил «Майами Хит» и вышел в следующий раунд плей-офф, победив в серии со счётом 4-0.

«Майами» успешно начал матч, выиграв первую четверть со счётом 26:22. Во второй четверти также оказались сильнее баскетболисты «Хит», увеличив преимущество до семи очков к большому перерыву. В третьей двенадцатиминутке «Милуоки» удалось совершить рывок (31:24), выйти вперед и ещё больше увеличить преимущество в четвёртой четверти. Итоговый счёт матча — 120:103.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брук Лопес, набравший 25 очков. Дабл-дабл оформили Крисс Миддлтон (20 очков и 11 подборов). Трипл-дабл на счету Янниса Адетокунбо — 20 очков, 12 подборов и 15 результативных передач.

В составе «Майами» трипл-дабл оформил Джимми Батлер, набравший 12 очков, совершивший 10 подборов и отдавший 10 передач. Дабл-дабл из 20 очков и 14 подборов оформил Бэм Адебайо.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
29 мая 2021, суббота. 20:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
103 : 120
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Адебайо - 20, Нанн - 18, Хироу - 14, Горан Драгич - 13, Батлер - 12, Ариза - 11, Игуодала - 8, Робинсон - 5, Ачиува - 2, Yurtseven, Бьелица, Винсент, Дедмон, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем
Милуоки Бакс: Лопес - 25, Форбс - 22, Адетокунбо - 20, Миддлтон - 20, Портис - 13, Холидэй - 11, Такер - 4, Тиг - 3, Коннотон - 2, Bryant, Toupane, Адетокунбо, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Нвора
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