«Милуоки» всухую выиграл серию против «Майами» и первым вышел во второй раунд плей-офф НБА

В четвёртом матче плей-офф Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на выезде разгромил «Майами Хит» и вышел в следующий раунд плей-офф, победив в серии со счётом 4-0.
«Майами» успешно начал матч, выиграв первую четверть со счётом 26:22. Во второй четверти также оказались сильнее баскетболисты «Хит», увеличив преимущество до семи очков к большому перерыву. В третьей двенадцатиминутке «Милуоки» удалось совершить рывок (31:24), выйти вперед и ещё больше увеличить преимущество в четвёртой четверти. Итоговый счёт матча — 120:103.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брук Лопес, набравший 25 очков. Дабл-дабл оформили Крисс Миддлтон (20 очков и 11 подборов). Трипл-дабл на счету Янниса Адетокунбо — 20 очков, 12 подборов и 15 результативных передач.
В составе «Майами» трипл-дабл оформил Джимми Батлер, набравший 12 очков, совершивший 10 подборов и отдавший 10 передач. Дабл-дабл из 20 очков и 14 подборов оформил Бэм Адебайо.
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