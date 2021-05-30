Белорусская баскетболистка: это уже не политика, это война. Простить такое невозможно

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина поделилась мнением о происходящем сейчас в Беларуси.



«Первые сутки я не понимала, что происходит. На улицах моего города, в Минске, начали стрелять, бросать гранаты. У меня просто не было другого пути, я должна была поддержать собственный народ. Я была так далека от политики, но знаете, когда на улицах твоего города стреляют в безоружных людей, это уже не политика, это война. Простить такое невозможно.



Первый пост я написала 11 августа, когда за высказывания спортсменов еще не наказывали. Но все эти годы я подсознательно понимала, что я спортсменка, белоруска, мне не надо лезть в политику, это не мое, нужно просто тренироваться, и все. Нажимая кнопку «опубликовать», я понимала: мне что-то прилетит, но уже было все равно, молчать в такой ситуации я не могла.



Я помню, как открываю телефон после тренировки, а у меня вся лента в сообщениях о том, что Лену Левченко арестовали. Я думала, что больше наших баскетболисток выскажется в ее поддержку, думала, что федерация сделает что-то со своей стороны, но этого не произошло. Поэтому мы все делали сами, силами Объединения свободных спортсменов. За пару дней до ареста Лены мы обсуждали, что делать, если ее вдруг посадят. И она сказала: «Просто расскажи об этом всем, кто меня знает. Мир должен знать, что у нас происходит». После того, как ее посадили, я зашла на ее страницу в инстаграме и начала отправлять сообщения тем, на кого Лена подписана. А у нее в друзьях игроки всех сборных мира, разные агенты. По своим каналам мы достучались до других федераций, и ряд европейских федераций высказали поддержку. Я даже Бейонсе писала, Лена на нее подписана. Мы делали что могли, сражались за Лену», — приводит слова Снытиной TUT.BY.