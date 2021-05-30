Белорусская баскетболистка: это уже не политика, это война. Простить такое невозможно

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина поделилась мнением о происходящем сейчас в Беларуси.
«Первые сутки я не понимала, что происходит. На улицах моего города, в Минске, начали стрелять, бросать гранаты. У меня просто не было другого пути, я должна была поддержать собственный народ. Я была так далека от политики, но знаете, когда на улицах твоего города стреляют в безоружных людей, это уже не политика, это война. Простить такое невозможно.
Первый пост я написала 11 августа, когда за высказывания спортсменов еще не наказывали. Но все эти годы я подсознательно понимала, что я спортсменка, белоруска, мне не надо лезть в политику, это не мое, нужно просто тренироваться, и все. Нажимая кнопку «опубликовать», я понимала: мне что-то прилетит, но уже было все равно, молчать в такой ситуации я не могла.
Я помню, как открываю телефон после тренировки, а у меня вся лента в сообщениях о том, что Лену Левченко арестовали. Я думала, что больше наших баскетболисток выскажется в ее поддержку, думала, что федерация сделает что-то со своей стороны, но этого не произошло. Поэтому мы все делали сами, силами Объединения свободных спортсменов. За пару дней до ареста Лены мы обсуждали, что делать, если ее вдруг посадят. И она сказала: «Просто расскажи об этом всем, кто меня знает. Мир должен знать, что у нас происходит». После того, как ее посадили, я зашла на ее страницу в инстаграме и начала отправлять сообщения тем, на кого Лена подписана. А у нее в друзьях игроки всех сборных мира, разные агенты. По своим каналам мы достучались до других федераций, и ряд европейских федераций высказали поддержку. Я даже Бейонсе писала, Лена на нее подписана. Мы делали что могли, сражались за Лену», — приводит слова Снытиной TUT.BY.
- 30 мая 2021
-
00:25
- 29 мая 2021
-
22:55
-
22:32
-
20:58
-
20:40
-
20:12
-
20:00
-
18:36
-
16:32
-
15:51
-
14:24
-
13:56
-
12:59
-
11:49
-
09:59
-
08:59
-
08:24
-
07:30
-
06:17
-
04:42
-
01:17
-
01:09
-
00:53
-
00:20
-
00:14
-
00:11
- 28 мая 2021
-
23:10
-
22:44
-
22:15
-
22:10
-
21:48
-
21:03
-
19:33
-
18:50
-
17:58