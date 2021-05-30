«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», счёт в серии 3-0

Завершился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 132:103.
Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, набравший 36 очков. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.
Лучшей результативностью в составе «Вашингтона» отличился Расселл Уэстбрук, который оформил трипл-дабл из 26 очков, 12 подборов и 10 передач. Брэдли Бил набрал 25 очков.
Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Филадельфии». Следующий матч между командами состоится 1 июня в Вашингтоне, начало – 2:00 мск.
Напомним, «Филадельфия» по итогам регулярного чемпионата выиграла Восточную конференцию. «Вашингтон», в свою очередь, занял восьмое место.
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