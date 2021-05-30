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«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», счёт в серии 3-0

«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», счёт в серии 3-0
Максим Лесовой
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Завершился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 132:103.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, набравший 36 очков. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Вашингтона» отличился Расселл Уэстбрук, который оформил трипл-дабл из 26 очков, 12 подборов и 10 передач. Брэдли Бил набрал 25 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Филадельфии». Следующий матч между командами состоится 1 июня в Вашингтоне, начало – 2:00 мск.

Напомним, «Филадельфия» по итогам регулярного чемпионата выиграла Восточную конференцию. «Вашингтон», в свою очередь, занял восьмое место.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
30 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
103 : 132
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Вашингтон Уизардс: Уэстбрук - 26, Бил - 25, Гэффорд - 16, Хатимура - 10, Дав. Бертанс - 8, Смит - 7, Лопес - 4, Мэтьюз - 3, Лень - 2, Нето - 2, Авдия, Бонга, Брайант, Гилл, Уинстон, Хатчинсон, Хомсли
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 36, Харрис - 20, Грин - 15, Карри - 15, Симмонс - 14, Скотт - 6, Тибулл - 5, Хилл - 5, Ховард - 5, Макси - 4, Милтон - 4, Коркмаз - 3, Джо, Кларк, Рид, Такер, Толливер
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