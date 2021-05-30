Станислав Ильницкий оценил сезон «Локо» и спрогнозировал победителя серии УНИКС — ЦСКА

Капитан «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий высказался о выступлении команды в сезоне-2020/2021 и отдал предпочтение ЦСКА в серии финала Единой лиги ВТБ с УНИКСом. «Локомотив-Кубань» дошёл до 1/4 финала Еврокубка и полуфинала Единой лиги, в обоих случаях уступая УНИКСу.
«Я считаю, что мы достойно провели этот сезон. Были как спады, так и подъёмы, но нам с парнями и тренерским штабом не стыдно смотреть друг другу в глаза. Особенно с учётом всех травм и других обстоятельств. Остаётся лёгкое чувство недосказанности, так как, я думаю, мы могли бы добиться и большего в этом сезоне.
Думаю, Лигу ВТБ выиграет ЦСКА. Они хорошо выглядели в серии с «Зенитом» и будут в форме после «Финала Четырёх» Евролиги. УНИКС получил путёвку в Евролигу, но я надеюсь, что они не потеряли мотивацию и смогут побороться, настроятся на серию и мы все увидим интересный баскетбол в финале!» — приводит слова Ильницкого официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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