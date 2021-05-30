Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о поражении ЦСКА в полуфинале Евролиги. В пятницу армейцы уступили турецкому «Анадолу Эфес» в «Финале четырёх» — 86:89. В матче за третье место москвичи сегодня, 30 мая, встретятся с итальянским «Миланом».

«Преимущество «Эфеса» на задней линии было очень ощутимым. У нас не сумели найти себя Шенгелия, Курбанов и Антонов. То есть ЦСКА не реализовал своё преимушество в передней линии. Очень удачно у «Эфеса» действовал Шанли. Я расстроен. Но на вопрос, а мог ли ЦСКА обыграть «Эфес», отвечаю, мог. Но только при полной концентрации, высокой дисциплине и самоотверженной игре всех игроков. Итудис очень помог команде, когда началась погоня», — написал Гомельский на своём сайте.