Алан Уильямс: Девин Букер в очередной раз доказал, что является суперзвездой НБА

Центровой «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс оценил шансы «Финикс Санз» побороться с «Лос-Анджелес Лейкерс» и пройти дальше в плей-офф НБА.

«Парни в этом году большие молодцы. «Финикс» очень хорош, а Девин Букер в очередной раз доказал, что является суперзвездой НБА и может вести команду к самым высоким целям. Если я успею, то посещу какой-нибудь из матчей команды в плей-офф», — приводит слова Уильямса пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Помимо этого, Уильямс рассказал, чем будет заниматься по возвращении домой из Краснодара: «Первым делом я отправлюсь пообедать в свой любимый ресторан, где готовят лучший жареный картофель и великолепные салаты с курицей. Это лучшее, что я когда-либо пробовал. Однозначно, вот только прилечу домой, сразу же отправлюсь в это прекрасное место, ведь я там не был уже давно».