Кайл Хайнс установил исторический рекорд в матче с ЦСКА в «Финале четырёх» Евролиги
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Центровой «Милана» Кайл Хайнс вышел на первое место по количеству блок-шотов в истории «Финалов четырёх» Евролиги.
В матче за третье место с ЦСКА (83:73) Хайнс сделал три блок-шота и увеличил свой показатель за карьеру в «Финалах четырёх» до 16. Кайл превзошёл Экпе Удоха и Масео Бастона, которые сделали по 15 блок-шотов на стадии «Финала четырёх». Хайнс четыре раза чемпионом Евролиги – дважды в составе «Олимпиакоса» (2012, 2013) и дважды с ЦСКА (2016, 2019). Кайл — бывший капитан армейцев. Он решил покинуть ЦСКА в межсезонье-2020.
Напомним, в полуфинале ЦСКА проиграл турецкому «Анадолу Эфесу» (86:89). «Милан» уступил «Барселоне» (82:84), пропустив решающий бросок от игрока соперников Кори Хиггинса на последней секунде.
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