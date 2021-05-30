В ЦСКА высказались о поражении от «Милана» в «Финале четырёх» Евролиги

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия и защитник Габриэль Лундберг высказались о поражении команды в матче за третье место Евролиги с «Миланом».
«Как игроки ЦСКА, мы должны оставаться профессионалами и играть на высочайшем уровне. Мы должны это делать ради себя, болельщиков, Евролиги и клуба. В этот раз всё пошло не в нашу пользу. Но теперь нужно двигаться вперёд и фокусироваться на финале Единой лиги ВТБ», — сказал после неудачного матча Шенгелия.
«Очевидно, что найти мотивацию на эту игру было сложно. Сюда не приезжаешь, ради борьбы за третье место. Но у нас есть обязательства, мы должны делать свою работу и оставаться профессионалами. Нам нужно учиться, ведь сезон не окончен. У нас есть финал Единой лиги ВТБ. Что касается „Финала четырёх“, это был отличный опыт. Благодарен за эту возможность. Конечно же, мы вернёмся», — приводит слова Лундберга официальный сайт Евролиги.
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