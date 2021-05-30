Итудис — о 4-м месте в Евролиге: в моей команде нет проигравших. ЦСКА — команда-победитель

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением после матча за третье место Евролиги с «Миланом» (73:83).

«Я поздравляю «Милан». По итогам «Финала четырех» во рту появилась горечь. Каждая команда приезжает сюда за титулом. Когда вы играете в полуфинале, ваша цель — выйти в финал. Мы не смогли выйти в финал. Матч за третье место — это формальность, но нужно играть профессионально. Мы не обременяли некоторых игроков, учитывая матчи финальной серии в Единой лиге ВТБ. Мы хорошо начали игру, но во второй четверти у нас было много потерь. Сделали 5 потерь – это много. В третьей четверти мы смогли вернуться, но не получилось конвертировать свободные броски в очки. Мы забили 6 трёхочковых из 26, всего 23% точности. Это действительно оставило горький привкус во рту, но мы пытались показать, что ЦСКА — команда с очень хорошими исполнителями. Мы постараемся использовать наши достижения положительным образом, принимая извлечённые уроки. Мы не смогли добиться желаемого результата. Надеюсь, это последний «Финал четырёх» без болельщиков.



В моей команде нет проигравших. ЦСКА — команда-победитель. От руководства и вплоть до самых рядовых сотрудников. Бывают травмы, пандемия, но мы команда победителей. Надеюсь, следующий сезон мы не начнем с больших неприятностей. Кстати, я не жалуюсь. Я полагаю, что; проблемы, взлёты и падения — это возможности для роста, но их должно не быть много", — цитирует Итудиса Eurohoops.