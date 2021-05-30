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«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и стал чемпионом Евролиги

«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и стал чемпионом Евролиги
Микаил Гусейнов
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В Кёльне завершился решающий матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором «Барселона» встречалась с «Анадолу Эфес». Команда из Испании здорово начала, выиграв первую четверть с разницей в 7 очков — 22:15. Но уже во второй десятиминутке стамбульцы перехватили инициативу и вышли вперёд — 39:36. После большого перерыва подопечные Атамана продолжили наращивать преимущество. К концу третьей четверти счёт стал 65:58 в пользу «Эфеса».

В заключительном игровом отрезке «Барселона» пыталась привнести в игру перелом, но «Анадолу Эфес» удержал победу и стал чемпионом Евролиги — 86:81.

Лучшим в составе победителей стал Василие Мицич, собравший коллекцию из 25 очков, 3 подборов, 5 передач и 3 перехватов. У «Барселоны» 23 очка в активе Кори Хиггинса.

Евролига. Финал
30 мая 2021, воскресенье. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
81 : 86
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Барселона: Хиггинс - 23, Курич - 18, Дэвис - 17, Миротич - 11, Больмаро - 7, Абринес - 2, Клавер - 2, Пау Газоль - 1, Калатес, Ориола, Ханга, Шмитс
Анадолу Эфес: Мицич - 25, Ларкин - 21, Шанлы - 12, Данстон - 6, Морман - 6, Пляйсс - 5, Симон - 4, Синглтон - 4, Бьёбуа - 3, Андерсон, Балбай, Тунджер
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