«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и стал чемпионом Евролиги

В Кёльне завершился решающий матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором «Барселона» встречалась с «Анадолу Эфес». Команда из Испании здорово начала, выиграв первую четверть с разницей в 7 очков — 22:15. Но уже во второй десятиминутке стамбульцы перехватили инициативу и вышли вперёд — 39:36. После большого перерыва подопечные Атамана продолжили наращивать преимущество. К концу третьей четверти счёт стал 65:58 в пользу «Эфеса».

В заключительном игровом отрезке «Барселона» пыталась привнести в игру перелом, но «Анадолу Эфес» удержал победу и стал чемпионом Евролиги — 86:81.

Лучшим в составе победителей стал Василие Мицич, собравший коллекцию из 25 очков, 3 подборов, 5 передач и 3 перехватов. У «Барселоны» 23 очка в активе Кори Хиггинса.