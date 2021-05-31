«Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса из-за травмы
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Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс», форвард Энтони Дэвис не доиграл четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Финикс Санз». В ходе встречи баскетболист получил травму, по предварительной информации у него растяжение мышц паха, сообщает обозреватель Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».
Дэвис в четвёртом матче серии успел провести на паркете 19 минут, за которые набрал 6 очков, собрал 4 подбора, совершил 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. На данный момент «Лейкерс» проигрывают в четвёртом матче серии «Финиксу» с двузначным счётом.
Напомним, «Финикс Санз» по итогам регулярного чемпионата заняли второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» стали седьмыми.
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