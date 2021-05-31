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«Лейкерс» проиграли «Финиксу» и потеряли лидерство в серии плей-офф НБА

«Лейкерс» проиграли «Финиксу» и потеряли лидерство в серии плей-офф НБА
Микаил Гусейнов
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«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней арене проиграл четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции «Финикс Санз» (92:100).

Первую четверть калифорнийцы записали себе в актив с минимальным преимуществом — 24:23. Но в дальнейшем гости перехватили инициативу и уверенно вели игру. Положение «Лейкерс» ещё более усугубилось после травмы Энтони Дэвиса, который не сумел вернуться на паркет. В итоге «Лейкерс» проиграли с разницей в 8 очков и позволили «Финиксу» сравнять счёт в серии — 2-2.

Самым результативным в составе победителей стал Крис Пол, набравший 18 очков. У «Лейкерс» коллекцию из 25 очков, 12 подборов и 6 передач собрал Леброн Джеймс.

В ещё одном раннем матче игрового дня «Атланта Хоукс» уверенно переиграла «Нью-Йорк Никс» (113:96) и повела в серии со счётом 3:1.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
30 мая 2021, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
92 : 100
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Марк Газоль - 12, Кузма - 11, Карузо - 10, Шрёдер - 8, Дэвис - 6, Маклемор - 6, Мэттьюз - 6, Драммонд - 5, Моррис - 3, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Колдуэлл-Поуп, Маккинни, Харрелл, Хортон-Такер
Финикс Санз: Пол - 18, Букер - 17, Краудер - 17, Эйтон - 14, Пэйн - 13, Бриджес - 11, Джонсон - 5, Крэйг - 5, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Мур, Надер, Смит, Шарич
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
30 мая 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 96
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 27, Коллинс - 22, Галлинари - 21, Богданович - 12, Хаертер - 11, Капела - 10, Хантер - 5, Хилл - 3, Оконгву - 2, Гудвин, Данн, Л. Уильямс, Мэйс, Найт, Реддиш, Снелл, Фернанду
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 23, Барретт - 21, Роуз - 18, Топпин - 13, Бёркс - 12, Гибсон - 6, Нокс - 2, Ноэль - 1, Баллок, Вильдоса, Куикли, Нтиликина, Пелле, Пинсон, Пэйтон, Робинсон, Харпер
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