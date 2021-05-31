«Лейкерс» проиграли «Финиксу» и потеряли лидерство в серии плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней арене проиграл четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции «Финикс Санз» (92:100).

Первую четверть калифорнийцы записали себе в актив с минимальным преимуществом — 24:23. Но в дальнейшем гости перехватили инициативу и уверенно вели игру. Положение «Лейкерс» ещё более усугубилось после травмы Энтони Дэвиса, который не сумел вернуться на паркет. В итоге «Лейкерс» проиграли с разницей в 8 очков и позволили «Финиксу» сравнять счёт в серии — 2-2.

Самым результативным в составе победителей стал Крис Пол, набравший 18 очков. У «Лейкерс» коллекцию из 25 очков, 12 подборов и 6 передач собрал Леброн Джеймс.

В ещё одном раннем матче игрового дня «Атланта Хоукс» уверенно переиграла «Нью-Йорк Никс» (113:96) и повела в серии со счётом 3:1.