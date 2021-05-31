В Кайри Ирвинга бросили бутылкой после матча. Виновник арестован и наказан

Болельщик «Бостон Селтикс» бросил бутылкой в разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга после четвёртого матча серии плей-офф НБА, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Инцидент случился, когда Ирвинг уходил в раздевалку через подтрибунное помещение. Бросок болельщика не достиг цели — бутылка пролетела мимо головы Кайри. Инцидент вызвал резкое недовольство игроков «Бруклина», которые сразу попытались вычислить виновника. Личность болельщика была установлена. Мужчина был арестован и пожизненно лишё н права посещать матчи на арене «Ти Ди Гарден». Виновником является белый мужчина, находившийся на трибунах в майке с номером чемпиона НБА-2008 в составе «Селтикс» Кевина Гарнетта.
Ирвинг выступал за «Селтикс» с 2017 по 2019 годы. Перед стартом серии он выразил опасение, что в Бостоне могут случиться инциденты, связанные с расизмом. «Нетс» обыграли «Селтикс» (141:126) и повели 3-1 в серии.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ESPN.
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