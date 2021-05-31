Кайри Ирвинг совершил провокацию перед тем, как фанат «Бостона» бросил в него бутылку

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг демонстративно наступил на лицо Лепрекону Лаки в центре площадки после победы в четвёртом матче плей-офф НБА над «Бостон Селтикс» (141:126, 3-1).
Ирвинг неуважительно отнёсся к эмблеме своего бывшего клуба. После этого болельщик «Селтикс» в майке Кевина Гарнетта бросил в Кайри бутылкой. Мужчина был арестован и пожизненно лишён права посещать матчи на арене «Ти Ди Гарден».
Ирвинг выступал за «Селтикс» с 2017 по 2019 годы. Кайри покинул команду со скандалом. В последнем сезоне в «Бостоне» появлялась информация, что он не ладит с одноклубниками. Перед выездом в Бостон Ирвинг выражал опасения, что болельщики «Селтикс» могут проявить расизм в его отношении.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» ESPN.
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