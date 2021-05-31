Чарльз Баркли назвал лучшего игрока один на один в истории

Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли высказался об атакующем защитнике «Бруклин Нетс» Джеймсе Хардене. По мнению Баркли, Харден является лучшим игроком один на один в истории.



«Джеймс Харден — лучший игрок один на один в истории, кого я когда-либо видел. Он не так хорош, как Майкл Джордан или Коби Брайант, но что касается его бросков, то он может выполнить трёхочковый в любой ситуации, он способен в любой момент добраться до корзины и он отлично выполняет штрафные броски. Думаю, да, именно он является лучшим игроком один на один в истории», — приводит слова Чарльза Баркли Fadeaway World.



Ранее Баркли выразил беспокойство по поводу формы форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после перенесённой в марте травмы голеностопа.

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