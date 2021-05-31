ЦСКА борется с «Барселоной» за одного из самых перспективных игроков Европы

ЦСКА намерен приобрести разыгрывающего «Жальгириса» Рокаса Йокубайтиса, несмотря на устную договорённость между баскетболистом и испанской «Барселоной», сообщает Eurohoops.

ЦСКА предлагает полностью выплатить сумму отступных в размере 350 тысяч долларов за 20-летнего литовского баскетболиста, в то время как «Барселона» готова оплатить только часть из-за проблем с финансовым состоянием. Испанский клуб предложил «Жальгирису» выплатить только часть компенсации при условии, если Йокубайтис заключит контракт с одним из клубов НБА.

Йокубайтис в минувшем сезоне Евролиги в среднем набирал 7 очков, 2,5 передачи и 1,7 подбора в 31 сыгранном матче. Литовский клуб не сумел выйти в плей-офф Евролиги, хотя претендовал на попадание в топ-8 до последних туров регулярного чемпионата.