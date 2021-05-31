Игрок «Фенербахче» отказался переходить в ЦСКА и продлил контракт со своим клубом
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Форвард «Фенербахче» Дайшон Пьер отклонил предложение московского ЦСКА и продлил контракт с клубом, сообщает журналист Ягыз Сабунджуглу на своей странице в «Твиттере».
Сообщалось, что ЦСКА должен был сделать Пьеру солидное предложение. У «Фенербахче» была опция по сохранению игрока на ещё один сезон, на что и рассчитывали в турецком клубе. В завершившемся розыгрыше Евролиги Пьер набирал 9,4 очка, 3,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.
ЦСКА уступил в обоих матчах «Финала четырёх» Евролиги. В полуфинале армейцы проиграли турецкому «Анадолу Эфесу» (86:89), в матче за третье место — «Милану» (73:83). Теперь московскому клубу предстоит борьба с УНИКСом в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
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