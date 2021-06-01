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Габриэль Лундберг назвал лучшего игрока сезона в составе ЦСКА

Габриэль Лундберг назвал лучшего игрока сезона в составе ЦСКА
Александр Кожевников
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Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг подвёл итоги сезона-2020/2021 Евролиги и назвал лучшего игрока ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Мне сложно говорить про звание MVP сезона, так как я начал выступать в турнире только с конца февраля. До этого я не так пристально следил за матчами Евролиги. Если говорить про звание MVP «Финала четырёх», то Мицич его заслужил. Это очень сильный игрок, прекрасный баскетболист, обладающим широким функционалом. Оба матча он провёл на высоком уровне.

Кто лучший игрок сезона в Евролиге в составе ЦСКА? Все ребята провели достойный сезон, но особо выделю Уилла Клайберна. Не зря его выбрали во вторую символическую пятёрку Евролиги», — приводят слова Габриэля Лундберга «Известия».

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