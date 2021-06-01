Оглушительные блок-шоты Хайнса и Газоля, мощнейшие данки звёзд ЦСКА — в топ-10 Ф4 Евролиги

Евролига представила топ-10 моментов «Финала четырёх» в Кельне. В подборку вошли мощные блок-шоты центровых Кайла Хайнса («Милан») и Пау Газоля («Барселона») на Майкле Эрике (ЦСКА) и Сертаче Шанлы («Анадолу Эфес»), а также эффектные данки баскетболистов ЦСКА Торнике Шенгелии и Уилла Клайберна. Лучшим моментом «Финала четырёх» признан победный бросок атакующего защитника «Барселоны» Кори Хиггинса на последней секунде матча с «Миланом» (84:82).

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Напомним, в финале Евролиги «Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» (86:81). В матче за третье место «Милан» оказался сильнее ЦСКА (83:73). MVP «Финала четырёх» был признан разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василим Мицич.