Кевин Дюрант назвал причину перехода в «Голден Стэйт» из «Оклахомы»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант заявил, что в 2016 году перешёл из «Оклахома-Сити Тандер» в «Голден Стэйт Уорриорз» из-за статуса вечного аутсайдера у последней организации.



«Уорриорз» за время моего выступления в НБА никогда не были успешной побеждающей командой. «Голден Стэйт» никому не нравился. Они по-прежнему выглядели андердогами. Я рассматриваю организацию в целом, а не последние пять лет. У них не было стабильных успешных периодов с 1950-х годов. И я подумал: «Да это же организация-андердог. Неплохо к ним присоединиться, это то место, где я должен быть», – приводит слова Дюранта Essentially Sports.



«Уорриорз» в 2015 году выиграли титул чемпиона НБА, через год они одержали рекордные 73 победы в регулярном чемпионате и уступили «Кливленд Кавальерс» (3-4) в финальной серии после лидерства 3-1. После перехода Дюранта «Голден Стэйт» выиграл два титула, Кевин признавался MVP финала.