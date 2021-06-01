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«Вашингтон» потерял ведущего игрока перед решающим матчем плей-офф

«Вашингтон» потерял ведущего игрока перед решающим матчем плей-офф
Микаил Гусейнов
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«Вашингтон Уизардс» после четвёртого матча четвертьфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции с «Филадельфией Сиксерс» понёс серьёзную потерю в составе. Команда из столицы не сможет рассчитывать на одного из лучших снайперов команды, латвийского форварда Дависа Бертанса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

МРТ-исследование показало у Бертанса растяжение икроножной мышцы второй степени, в результате чего он будет вынужден пропустить от четырёх до шести недель. Бертанс в нынешнем сезоне принял участие в 57 матчах, набирая в них 11,5 очка и собирая 2,9 подбора. При этом Давис реализовывает 39,5% бросков из-за дуги.

Напомним, после четырёх матчей серии плей-офф «Уизардс» уступают «Филадельфии» со счётом 1:3.

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