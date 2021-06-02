«Бруклин» выбил «Бостон» в первом раунде плей-офф НБА
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В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» дома обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 123:109, выиграл серию (4:1) и вышел в следующую стадию.
В составе победителей лучшими в игре были оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (34 очка, 10 подборов и 10 передач), Кайри Ирвинг (25 очков) и Кевин Дюрант (24 очка). У «Бостона» наиболее результативными в матче стали Джейсон Тейтум (32 очка и 9 подборов), Эван Фурнье (18 очков) и Ромео Лэнгфорд (17 очков).
Таким образом, «Нетс» вышли во второй раунд плей-офф, а «Селтикс» завершили своё выступление в сезоне. На следующей стадии «Бруклин» сыграет против «Милуоки Бакс», который, в свою очередь, прошёл «Майами Хит» со счётом 4:0 в серии.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
02 июня 2021, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Харден - 34, Ирвинг - 25, Дюрант - 24, Браун - 10, Харрис - 10, Гриффин - 6, Клэкстон - 6, Шамет - 5, Джонсон - 3, Грин, Джеймс, Джонсон, Джордан, Динвидди, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Фурнье - 18, Лэнгфорд - 17, Смарт - 14, Паркер - 13, Томпсон - 9, Притчард - 3, Уильямс - 3, Браун, Корнет, Несмит, Оджелей, Уильямс, Уокер, Уотерс, Фалль, Эдвардс
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