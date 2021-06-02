«Бруклин» выбил «Бостон» в первом раунде плей-офф НБА

В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» дома обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 123:109, выиграл серию (4:1) и вышел в следующую стадию.

В составе победителей лучшими в игре были оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (34 очка, 10 подборов и 10 передач), Кайри Ирвинг (25 очков) и Кевин Дюрант (24 очка). У «Бостона» наиболее результативными в матче стали Джейсон Тейтум (32 очка и 9 подборов), Эван Фурнье (18 очков) и Ромео Лэнгфорд (17 очков).

Таким образом, «Нетс» вышли во второй раунд плей-офф, а «Селтикс» завершили своё выступление в сезоне. На следующей стадии «Бруклин» сыграет против «Милуоки Бакс», который, в свою очередь, прошёл «Майами Хит» со счётом 4:0 в серии.