Определена первая пара второго раунда плей-офф

«Бруклин Нетс» выиграл серию первого раунда плей-офф НБА против «Бостон Селтикс» (4-1) и впервые за 7 лет вышли во второй раунд. Защитник Джеймс Харден оформил свой первый трипл-дабл за «Бруклин» в плей-офф, набрав 34 очка, 10 подборов и 10 передач в решающем пятом матче серии (123:109, 4-1). Кайри Ирвинг принес «Бруклину» 25 очков, Кевин Дюрант записал на свой счёт 24 балла.



Соперниками «Бруклина» по второму раунду станут «Милуоки Бакс», которые прошли «Майами Хит» (4-0) в первом раунде. «Нетс» заняли второе место в регулярном чемпионате, «Бакс» — третье. «Бруклин» будет владеть преимуществом домашней площадки в серии из-за более высокого номера посева. Первый матч серии «Бруклин» — «Милуоки» состоится в субботу, 5 июня.