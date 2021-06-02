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Фантастическая развязка-триллер в плей-офф НБА

Фантастическая развязка-триллер в плей-офф НБА
Алексей Фалько
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«Денвер Наггетс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (147:140 ОТ, 3-2) в пятом матче первого раунда плей-офф НБА.

«Портленду» удалось спастись от поражения в основное время благодаря трёхочковому броску разыгрывающего Дэмьена Лилларда на последних секундах. В овертайме «Трэйл Блэйзерс» уступали с разницей -9 очков, но сумели сравнять счет. Решающим в матче стал трёхочковый бросок форварда «Наггетс» Майкла Портера-младшего при счёте 140:140 за полторы минуты до сирены.

Лиллард набрал 55 очков, 10 передача и рекордные в истории плей-офф 12 трёхочковых попаданий, в составе «Наггетс» центровой Никола Йокич записал себе в актив 38 очков, 11 подборов, 9 передач и 4 блок-шота.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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