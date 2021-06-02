Леброн Джеймс отметился 4 антидостижениями в плей-офф и ушёл с игры ещё до её завершения

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 24 очка (9/19 с игры), 5 подборов и 7 передач в пятом матче плей-офф НБА против «Финикс Санз» (85:115, 2-3). При этом Джеймс показал худший в команде рейтинг «плюс-минус» -24.



Джеймс впервые в своей карьере проиграл два матча подряд в первом раунде. Кроме того, Леброн впервые проигрывает в серии первого раунда после пяти матчей.



«Лейкерс» отставали на 30 очков к перерыву. Это самый большой дефицит между половинами для команды Леброна Джеймса за его карьеру в плей-офф. Джеймс решил покинуть площадку и ушёл в раздевалку за 5 минут до конца матча. В пятой игре серии «Лейкерс» не могли рассчитывать на помощь Энтони Дэвиса, который получил травму паха.