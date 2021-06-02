Четыре российских игрока вошли в список из 353 участников драфта НБА

НБА на официальном сайте опубликовала имена игроков, подавших заявки на участие в драфте-2021.
В список вошли 353 баскетболиста – 296 игроков из студенческих лиг и 57 баскетболистов из международных чемпионатов. В драфте-2021 примут участие четыре российских баскетболиста – защитник саратовского «Автодора» Никита Михайловский, защитник испанской «Басконии» Павел Савков, центровой московского ЦСКА Александр Шашков и форвард подмосковных «Химок» Владислав Одиноков. Драфт НБА пройдёт 29 июля. В первом и втором раундах суммарно будет выбрано 60 баскетболистов. Теоретически клубы лиги могут подписать незадрафтованных игроков.
Последний раз российский игрок был выбран на драфте НБА в 2013 году — Сергея Карасёва под 19-м пиком взял клуб «Кливленд Кавальерс».
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