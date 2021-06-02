Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Четыре российских игрока вошли в список из 353 участников драфта НБА

Четыре российских игрока вошли в список из 353 участников драфта НБА
Алексей Фалько
Комментарии

НБА на официальном сайте опубликовала имена игроков, подавших заявки на участие в драфте-2021.

В список вошли 353 баскетболиста – 296 игроков из студенческих лиг и 57 баскетболистов из международных чемпионатов. В драфте-2021 примут участие четыре российских баскетболиста – защитник саратовского «Автодора» Никита Михайловский, защитник испанской «Басконии» Павел Савков, центровой московского ЦСКА Александр Шашков и форвард подмосковных «Химок» Владислав Одиноков. Драфт НБА пройдёт 29 июля. В первом и втором раундах суммарно будет выбрано 60 баскетболистов. Теоретически клубы лиги могут подписать незадрафтованных игроков.

Последний раз российский игрок был выбран на драфте НБА в 2013 году — Сергея Карасёва под 19-м пиком взял клуб «Кливленд Кавальерс».

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021