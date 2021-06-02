Базаревич высказался о решении Шведа и Фридзона не продолжать карьеру в сборной России

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал отсутствие Виталия Фридзона и Алексея Шведа в расширенном составе команды для участия в олимпийской квалификации.



«Для меня было сюрпризом решение Виталия не продолжать карьеру в сборной. Думали, что он сыграл бы и в олимпийской квалификации, и, надеюсь, в Токио. В то же время я уважаю и это решение, и самого Фридзона, который много сделал для сборной. Он большой боец, игрок и человек. С одной стороны, это сюрприз, с другой — честное решение. Он оценил себя сам, понял, что не готов, и не стал цепляться. Даже зная, что я взял бы его в состав.



Ситуация со Шведом стала меньшей неожиданностью: ещё в прошлом году, когда мы разговаривали, он не был уверен, что продолжит играть за сборную. Конечно, надеялись, но меня это не удивило. К этому мы тоже с уважением относимся. Алексей — взрослый человек, у него семья, дети, на сегодняшний день это для него приоритет.



И ещё одну вещь скажу: наверное, перенос Олимпиады с 2020 года на 2021-й всё-таки явился в определённой мере проблемой. Игроки не стали моложе, тяжёлый сезон — пандемия «вынула мозг» всем с этими ограничениями. И кому-то сложно продолжать. Но нам надо быть оптимистичными. Будем пытаться сделать всё, что в наших силах, чтобы отобраться на Олимпиаду», — приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.