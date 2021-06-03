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«Филадельфия» крупно обыграла «Вашингтон» и прошла в следующий раунд плей-офф НБА

«Филадельфия» крупно обыграла «Вашингтон» и прошла в следующий раунд плей-офф НБА
Вячеслав Моренко
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся пятый матч серии 1/4 плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 129:112, благодаря которой им удалось выиграть серию – 4-1.

Самый значительный вклад в победу «Филадельфии» внёс защитник Сет Карри, набравший 30 очков и совершивший 2 передачи. Трипл-дабл на свой счёт записал разыгрывающий Бен Симмонс – 19 очков, 10 подборов и 11 передач.

Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил – 32 очка, 7 подборов и 5 передач. Разыгрывающий Расселл Уэстбрук был близок к трипл-даблу – 24 очка, 8 подборов и 10 передач.

Таким образом, «Филадельфия» стала командой плей-офф НБА, которой удалось добраться до полуфинала конференции. Её соперником станет победитель пары «Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс» (1-3).

Ранее определилась первая пара в которой встретятся «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
03 июня 2021, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
129 : 112
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Филадельфия Сиксерс: Карри - 30, Харрис - 28, Симмонс - 19, Макси - 13, Ховард - 12, Коркмаз - 10, Тибулл - 7, Грин - 5, Милтон - 2, Хилл - 2, Такер - 1, Джо, Кларк, Рид, Скотт, Толливер, Эмбиид
Вашингтон Уизардс: Бил - 32, Уэстбрук - 24, Хатимура - 21, Смит - 9, Гэффорд - 8, Нето - 8, Лопес - 7, Хатчинсон - 2, Мэтьюз - 1, Авдия, Бонга, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Лень, Уинстон, Хомсли
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