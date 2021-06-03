«Филадельфия» крупно обыграла «Вашингтон» и прошла в следующий раунд плей-офф НБА

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся пятый матч серии 1/4 плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 129:112, благодаря которой им удалось выиграть серию – 4-1.



Самый значительный вклад в победу «Филадельфии» внёс защитник Сет Карри, набравший 30 очков и совершивший 2 передачи. Трипл-дабл на свой счёт записал разыгрывающий Бен Симмонс – 19 очков, 10 подборов и 11 передач.



Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил – 32 очка, 7 подборов и 5 передач. Разыгрывающий Расселл Уэстбрук был близок к трипл-даблу – 24 очка, 8 подборов и 10 передач.



Таким образом, «Филадельфия» стала командой плей-офф НБА, которой удалось добраться до полуфинала конференции. Её соперником станет победитель пары «Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс» (1-3).

Ранее определилась первая пара в которой встретятся «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс».