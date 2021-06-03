«Атланта» прошла «Нью-Йорк» в первом раунде плей-офф НБА

В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Нью-Йорк Никс» со счётом 103:89 и победила в серии – 4:1.

В составе победителей лучшими на площадке были Трей Янг (36 очков и 9 передач), Деандре Хантер (15 очков) и Клинт Капела (14 очков и 15 подборов). У «Никс» наиболее результативными в игре были Джулиус Рэндл (23 очка и 13 подборов), Ар Джей Барретт (17 очков), Реджи Баллок (12 очков) и Алекс Бёркс (12 очков).

Таким образом, «Атланта» вышла во второй раунд плей-офф, где сыграет с «Филадельфией Сиксерс».

Ранее в рамках игрового дня «Филадельфия» обыграла «Вашингтон Уизардс» со счётом 129:112 и с результатом 4:1 в серии вышла в следующий раунд.