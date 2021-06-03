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«Атланта» прошла «Нью-Йорк» в первом раунде плей-офф НБА

«Атланта» прошла «Нью-Йорк» в первом раунде плей-офф НБА
Кирилл Горбачинский
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В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Нью-Йорк Никс» со счётом 103:89 и победила в серии – 4:1.

В составе победителей лучшими на площадке были Трей Янг (36 очков и 9 передач), Деандре Хантер (15 очков) и Клинт Капела (14 очков и 15 подборов). У «Никс» наиболее результативными в игре были Джулиус Рэндл (23 очка и 13 подборов), Ар Джей Барретт (17 очков), Реджи Баллок (12 очков) и Алекс Бёркс (12 очков).

Таким образом, «Атланта» вышла во второй раунд плей-офф, где сыграет с «Филадельфией Сиксерс».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
03 июня 2021, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
89 : 103
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 23, Барретт - 17, Баллок - 12, Бёркс - 12, Куикли - 11, Роуз - 6, Гибсон - 4, Ноэль - 2, Топпин - 2, Вильдоса, Нокс, Нтиликина, Пелле, Пинсон, Пэйтон, Робинсон, Харпер
Атланта Хоукс: Янг - 36, Хантер - 15, Капела - 14, Коллинс - 13, Богданович - 9, Хаертер - 8, Л. Уильямс - 5, Оконгву - 2, Галлинари - 1, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хилл

Ранее в рамках игрового дня «Филадельфия» обыграла «Вашингтон Уизардс» со счётом 129:112 и с результатом 4:1 в серии вышла в следующий раунд.

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