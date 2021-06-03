Лука Дончич отреагировал на захват лидерства в серии с «Клипперс»

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич считает, что в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:100, 3-2) взял на себя слишком много обязанностей в нападении, но рад итоговой победе. Дончич показал точность 17 из 37 с игры. Он исполнил на три броска больше, чем звёзды «Клипперс» Пол Джордж и Кавай Леонард вместе взятые
«Я однозначно перебрал с количеством бросков. Я исполнил несколько бросков, которые мне не следовало делать. В четвёртой четверти я играл не очень хорошо. Но мы выиграли матч, и это всё, что сейчас имеет значение», — приводит слова Дончича ESPN.
«Лука немного прогрессирует каждый день. Ему сделали много массажа, прикладывали лёд. Лука Дончич — один из самых крутых игроков, которых я когда-либо видел», — рассказал главный тренер «Маверикс» Рик Карлайл о состоянии Дончича, который в двух последних матчах играл на фоне растяжения мышц шеи.
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